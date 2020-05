Médicos del hospital temporal del Parque de la Industria emplazaron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socia (MSPAS). Exigen resolver las precariedades con las que trabajan y que les cumplan el pago de sus honorarios, de lo contrario indicaron que renunciarán en bloque.

La exigencia la hicieron a través de una carta y una rueda de prensa, en donde listaron una serie de problemas y propusieron varias soluciones. La misiva está dirigida al presidente Alejandro Giammattei, al vicepresidente Guillermo Castillo, al Ministro de Salud, Hugo Monroy, al viceministro de Hospitales, German Scheel, y a la directora del hospital temporal, Corina Hernández.

Los galenos denunciaron que la cantidad de personal médico y paramédico es insuficiente para cubrir las responsabilidades de los pacientes con Covid-19; por lo que exigen la contratación de más profesionales, para que laboren en el área de intensivo y aislamiento.

También piden que se les garantice "todo el equipo profesional muldisciplinario antes de que el hospital colapse por completo", por lo que recomiendan mejorar las ofertas de plazas con horarios y salarios más atractivos.

Los médicos afirman que se está haciendo una "mala gestión sobre las pruebas de hisopados", por lo que piden agilizar el procesamiento de las muestras y exigen la instalación de un laboratorio en el hospital temporal, que pueda manejar las pruebas y de esa forma no se dependa de manera exclusiva del Laboratorio Nacional de Salud.

Esta no es la primera vez que los galenos denuncian precariedades y exigen cambios. Incluso, el pasado 14 de mayo entregaron una carta al vicepresidente Castillo, pero según uno de los médicos del lugar, no han tenido respuesta. Mientras que el 21 de mayo indicaron que no les han pagado desde marzo.

Desabastecimiento

En la carta, hacen saber que hay "desabastecimiento" de medicamentos en farmacia, así como de insumos médicos básicos. Aseguran que no se cuenta con estetoscopios, esfigmomanómetros e implementos para terapia respiratoria, pese a que este problema es una de las consecuencias del Covid-19.

Reiteraron la necesidad de contar con abastecimiento constante y continuo de Equipo de Protección Personal, para todo el personal del centro, ya que todos tienen contacto directo con pacientes Covid-19 positivos.



No les han pagado

Pese a que en una entrevista con Soy502, el ministro de Salud prometió que los médicos recibirían su pago, a más tardar el martes pasado, los galenos aseguran que aún faltan contratos por firmar.

Las autoridades de Salud dijeron en conferencia de prensa que muchos médicos aún no completan su papelería, exigida por las leyes, pero los profesionales señalan que ya presentaron toda la papelería que les exigían.

Aquí puedes ver la carta completa de los médicos:

"Exigimos que se haga efectivo el pago correspondiente a la presentación de servicios profesionales durante los 68 días laborados por el personal médico hasta el momento", señalan, y que se les otorgue un seguro médico y afiliación temporal al Seguro Social, ya que ellos se encuentran en la primera línea de atención.

Si todas estas exigencias no se cumplen en un plazo de siete días, los 26 médicos generales que firmaron la carta amenazan con renunciar. "Nos veremos en la necesidad de desistir de nuestra labor para esta institución, ya que sin el cumplimiento de estos requisitos es imposible proporcionarle a la población guatemalteca la atención que se merecen", señalaron.

Esta sería la segunda vez que un grupo renuncia en el hospital temporal del Parque de la Industria, el pasado 24 de mayo, 26 terapistas del área de respiradores presentaron su dimisión por no estar de acuerdo con el cambio de turnos en el horario de trabajo y las condiciones en que laboraban.