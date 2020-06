Sin mayores explicaciones, este domingo, 45 trabajadores operativos del hospital temporal del Parque de la Industria fueron destituidos. Simplemente encontraron un listado en la entrada, en donde les argumentaron que ya no podían ingresar.

"Yo llegué como todos los días a mi trabajo. El encargado de seguridad que está en la puerta me dijo que ya no podía ingresar. En la mano tenía un listado de todos los que estamos en la misma situación", lamentó uno de los empleados que ya no pudo entrar al hospital temporal.

Según el trabajador operativo, desde el 23 de marzo están trabajando y aún no les han pagado. El 5 de junio les indicaron que culminaría su estancia en el hospital temporal, debido a que el renglón bajo el que estaban contratados les exigía que tuvieran título de nivel medio.

"Nosotros somos los que limpiamos los baños, sacamos las heces fecales, reparamos lo que está descompuesto, nos encargamos de los trajes que utilizan los médicos para atender a los pacientes ¿Dígame si una persona con título va a querer venir a hacer eso?", cuestionó el trabajador que pidió guardar su identidad.

Además, indicó que se había creado una mesa de diálogo, coordinada por el diputado Aldo Dávila, porque lo único que ellos piden es que les paguen y les permitan seguir trabajando. "Nos pueden contratar bajo otro renglón, no necesariamente tenemos que estar en el que nos colocaron. Sé que en el Estado trabajan cientos de personas que tienen solo la primaria, ¿por qué nos hacen esto a nosotros?", manifestó a Soy502.

La semana pasada, los trabajadores operativos del hospital del Parque de la Industria grabaron un video donde manifestaban la situación que estaban enfrentando, pero les indicaron que su situación sería analizada y se buscarían soluciones. Ello no ocurrió y en su lugar, este domingo, ya no los dejaron entrar a trabajar.

Esto dijeron:

Poco personal

Hablamos con Recursos Humanos y lo que nos dijeron fue que ya nos dejarían entrar porque existe ya un requerimiento, en el que se informa que los que no tenemos nivel medio no podemos seguir contratados.

El problema es que, con las 45 destituciones, el hospital temporal "ya ni ambulancia va a tener, porque el encargado es uno de los despedidos. Nos fuimos 10 miembros de infraestructura y somos 12, se quedaron solo dos; de limpieza se fueron ocho y son 12 los que trabajan por turno", lamentó.

Este es el listado de las personas que fueron destituidas del hospital temporal del Parque de la Industria. (Foto: Cortesía/Soy502)

"Creemos que es injusto con los pacientes que están en el Parque de la Industria, porque si hay una emergencia o si algo se tiene que reparar ¿quién lo va a hacer? Además, hemos estado trabajando aún poniendo en riesgo a nuestra familia y no nos han pagado, eso no es justo", manifestó.

Soy502 trató de hablar con la subdirectora médica del hospital temporal del Parque de la Industria, Jessica Orozco, pero dijo que no hablaría y colgó la llamada.

Mientras que la directora del Centro, Dania Hernández, respondió a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que los trabajadores a los que ya no les permitieron ingresar hoy "son los mismos que no llenaron los requisitos para trabajar en el lugar", aseguró.

"Se les informó que ya no debían presentarse porque hasta el 5 junio es la fecha en que se les va a pagar", detalló Hernández.