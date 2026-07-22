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Localizan a menor de edad durante allanamiento en el que encontraron ilícitos

  • Por Reychel Méndez
22 de julio de 2026, 16:56
Allanamientos permitieron la captura del menor de edad, de otra persona y el hallazgo de ilícitos. (Foto ilustrativa: iStock)

Allanamientos permitieron la captura del menor de edad, de otra persona y el hallazgo de ilícitos. (Foto ilustrativa: iStock)

En el domicilio localizaron drogas, teléfonos y municiones.

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Durante este miércoles 22 de julio, en un operativo de la zona 18 de la ciudad se localizaron hallazgos ilícitos que incriminan a un adulto y a un menor de edad.

Según indicó la Policía Nacional Civil (PNC) dicho operativo de allanamiento estuvo bajo la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y del Ministerio Público (MP).

Estos son los hallazgos localizados en la vivienda allanada. (Foto: PNC)
Estos son los hallazgos localizados en la vivienda allanada. (Foto: PNC)

Durante las operaciones se realizó el decomiso de una subametralladora, municiones, teléfonos y un radio portátil.

Los implicados son presuntos terroristas del Barrio 18. El menor fue remitido al juzgado correspondiente, en espera de esclarecer su situación penal.

Esta fue la subametralladora localizada en el allanamiento. (Foto: PNC)
Esta fue la subametralladora localizada en el allanamiento. (Foto: PNC)

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