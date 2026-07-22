Localizan a menor de edad durante allanamiento en el que encontraron ilícitos

En el domicilio localizaron drogas, teléfonos y municiones.
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Durante este miércoles 22 de julio, en un operativo de la zona 18 de la ciudad se localizaron hallazgos ilícitos que incriminan a un adulto y a un menor de edad.
Según indicó la Policía Nacional Civil (PNC) dicho operativo de allanamiento estuvo bajo la coordinación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y del Ministerio Público (MP).
Durante las operaciones se realizó el decomiso de una subametralladora, municiones, teléfonos y un radio portátil.
Los implicados son presuntos terroristas del Barrio 18. El menor fue remitido al juzgado correspondiente, en espera de esclarecer su situación penal.