Localizan el cuerpo sin vida de un joven de 18 años a la orilla de la carretera

Una familiar logró identificar a la víctima. Indicó que era un joven de 18 años.
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Socorristas de Bomberos Voluntarios de la estación de Sanarate, fueron alertados debido al hallazgo del cuerpo de una persona, a la orilla de la carretera en el kilómetro 33, San Antonio La Paz, El Progreso.
De inmediato si dirigieron al lugar, al llegar establecieron que era un hombre en avanzado estado de descomposición, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.
Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el área mientras fiscales y peritos del Ministerio Público realizaron los protocolos de ley.
Familiar lo identifica
En el lugar, una familiar identificó al fallecido y confirmó que tenía 18 años y que originario de San Agustín Acasaguastlán.
El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) donde se establecerá la causa del fallecimiento.