El mensaje de Shakira a los Ghetto Kids tras conciertos juntos

Shakira tuvo un emotivo momento con Ghtto Kids en uno de los shows que presenta en estados Unidos donde los pequeños le acompañaron.
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A través de las redes sociales la colombiana dejó unas palabras acerca de la experiencia con los pequeños originarios de Uganda.
"Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría, de su amor, y nos han inspirado profundamente con su talento para recordarnos que, como ellos, hay tantos niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme, esperando una oportunidad para ofrecer lo mejor de sí".
"¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia? ¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades?"
"Gracias a los Ghetto Kids de Uganda por sembrar estas preguntas en nosotros y por transformar nuestras vidas con su magia", expresó.
Los Ghetto Kids robaron el corazón de la estrella luego de que publicara la canción del "Dai Dai". Los pequeños hicieron un baile luego de que la canción saliera de manera oficial.
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