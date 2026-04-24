"Miel San Marcos" ingresa a cárcel de El Salvador

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Miel San Marcos llevó la palabra y la adoración a Dios desde el centro penal La Esperanza (Mariona) en El Salvador.

El centro, ubicado en el municipio de Mejicanos, al norte de la ciudad de San Salvador, es una de las cárceles más grandes del país y se encuentra en una zona periférica de la capital, la agrupación guatemalteca realizó una noche dedicada a Jesús donde los presos tuvieron la oportunidad de recibir palabra.

"Cristo es el único que puede darnos libertad, perdón y salvación, solo en su nombre hay vida eterna, gracias a las autoridades del centro penitenciario y al Sr Presidente por abrir las puertas y permitir que el evangelio sea predicado en este lugar", se lee en un video que se compartió para mostrar cómo fue el evento.

"Dios nos concedió el privilegio de poder visitar una de las prisiones de El Salvador para llevar el mensaje de salvación y levantar un altar de Adoración a Su Nombre. Agradecemos por la apertura a esta labor para que el evangelio sea predicado", explican en un video que publicaron en su canal oficial de youtube.

En las escenas se ve que varios privados de libertad recibieron el mensaje que fue llevado al lugar.

"Cristo" es el nombre del tema que representa este momento.

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