Migrantes podrán pedir fianza tras 90 días detenidos por ICE

-

El fallo se aplicará solo a Texas, Luisiana y Misisipi, donde tiene jurisdicción el Quinto Circuito.

OTRAS NOTICIAS: Confirman muerte de la famosa actriz Yorgelis Delgado tras terremotos de Venezuela

Un tribunal de apelaciones determinó que los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán permanecer más de 90 días bajo custodia sin tener la oportunidad de solicitar su libertad bajo fianza.

Por mayoría de dos votos contra uno, los jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito concluyeron que, aunque la ley permite la detención obligatoria en ciertos casos migratorios, una retención prolongada sin audiencia vulnera el derecho al debido proceso.

Al respecto, el juez Leslie Southwick señaló que la Constitución protege los derechos fundamentales de todas las personas dentro de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. No obstante, el magistrado Cory Wilson votó en contra al considerar que la decisión limita las facultades del Congreso en materia migratoria.

El caso surgió tras la reinterpretación adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2025, que amplió la detención obligatoria a migrantes arrestados dentro del país, incluso si llevaban años viviendo en EE. UU. Posteriormente, la Junta de Apelaciones de migración respaldó ese criterio.

El fallo se aplicará solo a Texas, Luisiana y Misisipi, donde tiene jurisdicción el Quinto Circuito. (Foto: CNN)

Tres migrantes, entre ellos, dos mexicanos y un hondureño, que habían sido detenidos bajo esa política, presentaron una demanda contra la misma. En febrero, otro panel del mismo tribunal había avalado la reinterpretación de la ley, pero dejó pendiente el análisis constitucional sobre las detenciones prolongadas.

El fallo no elimina la detención obligatoria, pero establece que, después de 90 días, ICE deberá permitir una audiencia para que un juez decida si la persona puede continuar su proceso migratorio en libertad bajo fianza. La corte no definió cómo deberán realizarse esas audiencias. Asimismo, se debe resaltar que esta decisión aplica solo en Texas, Luisiana y Misisipi.

Tras el fallo del tribunal, el DHS expresó su desacuerdo y afirmó que mantiene confianza en la legalidad de su interpretación sobre la detención obligatoria. En tanto, la abogada Rebecca Cassler, del Consejo Estadounidense de Inmigración, quien representa a los migrantes demandantes, sostuvo que el fallo reafirma que el debido proceso impide mantener a personas detenidas indefinidamente sin revisión judicial.

Se espera que el caso continúe, ya que la administración Trump solicitó a la Corte Suprema pronunciarse sobre el alcance de esta política migratoria.

*Con información de Infobae y El País