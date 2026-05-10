Miguel Bosé puso a bailar a los guatemaltecos (video)

Los asistentes al show de Miguel Bosé en Guatemala no dudaron en bailar y cantar al ritmo de los clásicos del artista iberoamericano.
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Tikal Futura se llenó se talento con la inigualable voz del artista con más de 50 años d trayectoria.
La nostalgia tocó fibras al ritmo de "Como un lobo", "Amante bandido" y otras infaltables.
La celebración fue íntima y única. Los guatemaltecos vivieron de cerca el talento del artista, quien portó diversos vestuarios coloridos, blanco, negro, amarillo, rojo, con capas imponentes y un estilo único.
El 9 de mayo el artista expresó su amor y dio todo para que muchos disfrutaran de principio a fin.
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