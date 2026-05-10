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Miguel Bosé puso a bailar a los guatemaltecos (video)

  • Por Selene Mejía
10 de mayo de 2026, 07:54
Miguel Bosé visitó el país con su música. (Foto: Instagram)

Miguel Bosé visitó el país con su música. (Foto: Instagram)

Los asistentes al show de Miguel Bosé en Guatemala no dudaron en bailar y cantar al ritmo de los clásicos del artista iberoamericano. 

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Tikal Futura se llenó se talento con la inigualable voz del artista con más de 50 años d trayectoria.

La nostalgia tocó fibras al ritmo de "Como un lobo", "Amante bandido" y otras infaltables. 

La celebración fue íntima y única. Los guatemaltecos vivieron de cerca el talento del artista, quien portó diversos vestuarios coloridos, blanco, negro, amarillo, rojo, con capas imponentes y un estilo único. 

El 9 de mayo el artista expresó su amor y dio todo para que muchos disfrutaran de principio a fin. 

MIRA: 

@miguelbosetiktok

Mis nenas en GUATEMALA!!!!!

♬ sonido original - MIGUEL BOSÉ

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El café en GUATEMALA

♬ sonido original - MIGUEL BOSÉ

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