Desde adentro: así es "importante tour" de Miguel Bosé para Guatemala

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A pocas horas del "Importante tour" de Miguel Bosé se revelan detalles del show que te esperan para vivir una noche inolvidable.

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Miriam Sommerz, destacada ejecutiva de marketing y relaciones públicas en la industria del entretenimiento, quien tiene un papel activo en la la gira de Miguel Bosé, lanzó detalles de este regreso del español.

Foto: Miguel Bosé.

Según la mexicana, el reto más grande de crear una gira de esta magnitud y regresar a los escenarios tras una pausa en la carrera de la estrella pop fue "poder conjuntar toda la parte del show, seleccionar las canciones, la parte musical, el sonido, montar la coreografía que la hizo Sergio Alcover; un coreógrafo español que es de los más reconocidos a nivel mundial y lograr con la iluminación el vestuario esa cadencia y ritmo en cada canción".

Acerca de los sacrificios para que se desarrolle esta gira expresó: "No es que sea un sacrificio cuando hablamos del artista hispano más reconocido a nivel mundial, que cumple 50 años de carrera, todo lo que hace es con entrega, obvio hay momentos que a lo mejor se pierden algunas actividades en familia, pero es parte de esta carrera, él es cantante, productor, pintor, torero, un personaje que, más allá de sacrificar todo, refleja su arte y pasión con el tour que ha recorrido en un año 65 países, eso habla de aprendizaje y placer cuando se presenta en el escenario y le responden con amor".

Foto: Miguel Bosé.

Tras una dura enfermedad por una mala práctica dental, Miguel debe cuidar su voz al máximo, acerca de esto cuenta Sommerz: "él es metódico, disciplinado, cuida mucho su alimentación, se cuida de los distintos climas a los que se encuentra en los distintos lugares, ya que del concierto termina empapado, se alimenta bien, sigue las recomendaciones médicas y eso ha logrado que regrese con bien a los escenarios".

Cuál es el consejo de un publicista hacia un artista según Miriam es: "continuar con ese respeto al escenario en cada país, por ejemplo, Bosé hace prueba de sonido, cuida al equipo, se preocupa por todos, es un hombre que se entrega a su público, admiro su carrera, llena de sentimiento, en este concierto cada canción es soundtrack de vida y ha llegado a varias generaciones".

Foto: Miguel Bosé.

¿Qué significa para Miguel Bosé y su equipo "Importante Tour"? "El nombre que eligió lo dice todo, es la relevancia de volver a los escenarios con un show mágico, un ensamble entre iluminación, audio, vestuario, cada movimiento, coreografía, todo se plasma y conecta, de cantar un 'Te amaré', a un 'Don diablo', llegas a ese 'Amante bandido', arrebatador, que te pone de buen humor, en un viaje donde vas disfrutando lo importante en la carrera de un artista, además es un gozo para quienes tenemos la oportunidad de conocer Guatemala, Antigua, Panajachel, tantos lugares increíbles, es un regreso maravilloso e importante".

Acerca del regalo más grande que recibirá Bosé de Guatemala expresó: "reecontrarse con el público que le ha seguido por años, con las nuevas generaciones y que la gente vibre en el Centro de Convenciones Tikal Futura, vibrando al son de cada canción, que el público le aplauda, no hay mejor regalo que eso, en Guatemala va a ser un reecuentro maravilloso, una invitación que no se pueden perder, un formato íntimo, sentirlo cerca y cantar las icónicas canciones".

¿Dónde será el "Importante tour"?

El show se muda al "Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura", Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11.

La cita es el 9 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 p. m.

Precios

Mesas AMEX Q1,665.00

Mesas Black Q1,365.00

Mesas VIP Q1,050.00

Mesas oro Q830.00

Las entradas están disponibles en Eticket.

Toma nota: tus boletos siguen siendo válidos y se respetarán los mismos asientos asignados.