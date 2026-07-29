"Reducciones improvisadas": Finanzas advierte por cambios de impuestos en el Congreso

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El Ministerio de Finanzas advierte que las propuestas de suspensión, cambio y derogación de impuestos podrían afectar al desarrollo del país.

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Durante la tarde de este miércoles 29 de julio, el Congreso de la República aprobó reformas a la Ley del Impuesto único sobre inmuebles (IUSI) y determinó que las viviendas quedan exoneradas del pago de este impuesto y que únicamente los comercios continuarán pagándolo.

Posteriormente, los diputados aprobaron de urgencia nacional, una prórroga al pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV). De esta cuenta, esta ley temporal, permite que los propietarios de vehículos puedan pagarlo hasta el 31 de diciembre de 20216.

"Reducción improvisada"

Debido a la serie de iniciativas en el Congreso de la República relacionados a la suspensión, cambios y derogaciones de impuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas (Mingin), hizo un llamado para que dichas propuestas tengan un análisis técnico y cuidadoso de las implicaciones que pudieran darse.

Con esto, aunque la carta del Tesoro reconoce que muchas de estas iniciativas buscan una mejora en el bienestar de la población, también recuerda que una reducción improvisada de estos tributos disminuye de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo de los guatemaltecos.

Además, la institución afirma que Guatemala tiene una carga tributaria reducida frente a sus necesidades de desarrollo, por lo que contar con una recaudación estable resulta fundamental para atender las prioridades sociales, así como a futuras obligaciones y sostener la inversión pública.

Por último, agrega que las suspensiones, cambios y derogaciones de impuestos afectan negativamente el financiamiento del desarrollo del país y alejan a Guatemala de alcanzar el grado de inversión.