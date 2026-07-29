Viajeros en La Aurora ya no se quitarán los zapatos desde agosto

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Los viajeros ya no tendrán que quitarse el calzado durante el proceso de revisión en el AILA a partir del 1 de agosto.

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Las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) informaron que a partir del 1 de agosto las medidas de seguridad implementadas que solicitaban a los viajeros quitarse los zapatos durante el proceso de revisión ya no serán necesarias.

Sin embargo, dieron a conocer que, aunque las inspecciones continuarán, la medida responde a una evaluación de riesgo que permite realizar el chequeo primario de forma ágil y seguro, sin comprometer el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Explicaron que, pese a que ya no será una obligación, habrá puntos únicamente en donde un porcentaje de pasajeros deberán retirar su calzado cuando los equipos de detención emitan una alerta. Esto puede ser si se utiliza calzado voluminoso que pueda impedir una revisión adecuada, o bien cuando la inspección se realice de forma aleatoria, de acuerdo a los protocolos de seguridad.

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Además, con esta nueva disposición se estima que habrá un ahorro de hasta 1 minuto con 30 segundos en la revisión de cada viajero.

Por último, el AILA recomienda a los pasajeros continuar utilizando calzado cómodo y liviano para facilitar su paso por filtros de seguridad.