¡Aumento salarial! Así quedan los nuevos sueldos de los maestros

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Una nuevo escala salarial fue publicada en el Diario Oficial con el incremento para maestros del sector público a nivel nacional.

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El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) oficializó en el Diario Oficial el incremento de salarios básicos para los puestos del Magisterio Nacional, aumento que va de Q50 a Q208, según el nivel educativo.

La disposición alcanza labores técnicas y técnico-administrativas en establecimientos educativos y dependencias del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude).

La medida incluye el nivel educativo de pre-primaria, primaria, post-primaria, así como docentes de técnico especializado en telesecundaria con cargo a renglón 022. Se incluyó un aumento a los docentes de educación rural, quienes tenían establecido un salario de Q4,490 y ahora se dispone Q4,698.

Otro caso son los maestros de educación física a tiempo completo que de devengar Q4,836, ahora tendrán un salario de Q4,981 mensual.

Nivel pre-primaria y primaria

Según el rango, a los puestos de nivel de educación pre-primaria y primaria incluidos los directores para escuelas para párvulos, así del área rural y primaria urbana le asigna un sueldo inicial de Q4,698 mensuales, más el porcentaje escalafonario de la clase que corresponda.

Los docentes catalogados como maestros especializados en educación rural devengarán un salario mensual de Q4,630, más el porcentaje escalafonario que corresponda.

Mientras que lo maestros empíricos tendrán un salario inicial de Q4 mil 592 mensuales. Esta remuneración incluye a los directores profesor titulado en el nivel de educación primaria que no posean título, diploma o catalogación con la única diferencia que no tendrán derecho al porcentaje escalafonario.

El nivel pre-primaria devengará un salario mensual de Q4 mil 698 mensual. (Foto: Archivo/Soy502)

Para los mentores de educación secundaria y normal, el salario será según el número de cátedras semanales que impartan que van (para los docentes del Mineduc) desde Q166 por un periodo hasta Q4,484 por 27 de estos.

Y, para los maestros del Micude, está asignado Q162 por periodo Q4 mil 354 por 27.

Según la nueva escala salarial, los maestros del nivel secundaria tendrán un salario mensual de acuerdo a las catedras semanales que impartan. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, para los puestos de educación física y estética de las escuelas de pre-primaria y primaria será de Q831 mensual, lo que equivale a una cátedra de 5 períodos semanales, en tanto que profesor en esta categoría a tiempo completo, el sueldo es de Q4,981 mensuales.

Por último, se fija el salario inicial de los puestos de naturaleza docente, con cargo al renglón 021 como técnico auxiliar con 10 horas fin de semana en Q1,527, hasta técnico itinerante de educación extraescolar con un salario de Q4,259.