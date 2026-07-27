Municipal confirma la lesión de Nicolás Samayoa a días de enfrentar a Cartaginés

A pocos días de enfrentar al Cartaginés de Amarini Villatoro en su debut por la Copa Centroamericana, Municipal recibió una noticia que opacó su buen inicio en el Torneo Apertura.
OTRAS NOTICIAS: Unifut suma su segundo triunfo en la Copa Interclubes Femenina de la Uncaf
El conjunto escarlata confirmó la lesión del defensor Nicolás Samayoa, quien terminó con molestias el partido en el que los rojos derrotaron 2-0 a Mixco en El Trébol.
Según informó el departamento médico del club, el zaguero fue sometido a los estudios correspondientes, los cuales confirmaron una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda.
Samayoa iniciará de inmediato su proceso de rehabilitación y fisioterapia bajo la supervisión del cuerpo médico. El conjunto edil no reveló un tiempo estimado de recuperación y señaló que su regreso dependerá de la evolución de la lesión.
Duda para el debut internacional
La baja del central representa un contratiempo para el técnico Mario Acevedo, que deberá ajustar su línea defensiva en el arranque de la temporada.
Aunque el club no confirmó que Samayoa será baja para el compromiso del jueves (9:00 p. m.), todo apunta a que difícilmente estará disponible para recibir al conjunto tico, en la primera jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf.