Moto se incendia y quema cables de electricidad de un inmueble en la calle Martí

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Bomberos Voluntarios lograron sofocar las llamas de una motocicleta que se prendió en fuego y quemó cables eléctricos de un inmueble en la calle Martí.

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Durante la noche de este lunes 27 de julio, se reportó el incendio de una motocicleta en la 10 avenida A de la Calle Martí de la zona 2 de la ciudad.

Según indicó Victor Gómez, vocero de Bomberos Voluntarios, los socorristas lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos.

Además, indicó que por la magnitud del siniestro, el cableado de una edificación en el área también se prendió en llamas debido a la radiación.

Tras sofocar las llamas, se coordinó con la empresa eléctrica para realizar los protocolos correspondientes.

En un video compartido por los socorristas, se logró evidenciar cómo los cables se consumieron por el fuego y cómo los bomberos realizaron los trabajos necesarios para poner la situación bajo control.

Mira el video: