Destituyen a esposo de Consuelo Porras en el MP

Gilberto Porres, esposo de la exfiscal General, Consuelo Porras, fue destituido del MP, trascendió este miércoles.
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Los movimientos y remociones en el Ministerio Público (MP) continúan. Esta vez el turno le tocó al esposo de la exfiscal General, Consuelo Porras, quien hace algunos días había sido trasladado la Fiscalía de Palencia.
Se trata de Gilberto Porres, asignado durante la gestión de Porras en la Fiscalía Contra la Corrupción, la cual dejó el pasado 2 de junio.
Porres inició su carrera en el MP en 2008. Comenzó como itinerante, aquellos que van por asignaciones para cubrir vacaciones o suspensiones, y en 2010 luego de ganar el proceso de selección fue nombrado agente fiscal de sección, según consta en su expediente laboral.
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Además de Porres, también se confirmó la destitución de otros fiscales cercanos a Porras, entre los que destaca el jefe de delitos económicos, quien llevó el caso B410.
Este es el listado de las restantes remociones:
- Julio Antonio Lux López
- Marilyn Stefanny Estrada Argueta
- Marlon Oswaldo Rossatti Ramírez
- Donal Demecio Pérez Pérez
- Mario Francisco Pérez Zapeta
- Ruth Patricia Arrazola González Morales