Fallece María del Rosario Acevedo Peñate, conocida como "La fiscal de hierro"

La conocida como "La fiscal de Hierro", María del Rosario Acevedo Peñate, habría fallecido, según trascendió en redes sociales.
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A través de su cuenta X, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, dio a conocer que lamenta el fallecimiento de María del Rosario Acevedo Peñate, conocida como "La Fiscal de Hierro", por su desempeño en el Ministerio Público (MP).
En su paso por el ente investigador, Acevedo Peñate dirigió la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP. Además, como abogada y notaria ejerció la defensa de algunos casos considerados del alto perfil, en donde destacó por sus intervenciones directas y controversiales ante los tribunales de justicia.
Entre los casos que se recuerdan sobresale su participación a favor de la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en el caso contra dos jovencitas acusadas de atacar con cal a la exvicemandataria.
Además, también figuró como defensa de Otto Molina Stalling, hijo de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, fallecida, Blanca Stalling.