Mueren siete policías hondureños tras fuerte accidente de tránsito (videos)

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Los agentes policiales fallecieron de manera trágica, mientras otros resultaron heridos.

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Un autobús que transportaba a policías sufrió un fuerte accidente de tránsito este miércoles en el kilómetro 50 del eje carretero CA-5 Norte, a la altura del sector de El Rodeo, en la Vila de San Antonio, Comayagua, Honduras.

Al menos siete agentes de la Policía Nacional de ese país fallecieron debido a la gravedad de las lesiones, mientras que otros miembros de la institución resultaron heridos, según indicó la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

Solidaridad de los viajeros ayudando a los policías en El Rodeo, Comayagua. pic.twitter.com/JugDY1bNtH — hondu news (@hondunewshnn) June 17, 2026

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades locales, el percance vial se produjo cuando dicho autobús fue impactado por un vehículo de transporte pesado que habría presentado desperfectos mecánicos.

En videos que circulan por medio de las redes sociales se observa que en el lugar de los hechos se encontraban los cuerpos de las víctimas junto al autobús, el cual quedó destruido luego del aparatoso choque.

| Al menos siete agentes de la Policía Nacional muertos y mas de 10 heridos en accidente ocurrido en la Cuesta del Rodeo, Comayagua, según el portavoz, Wilber Reyes.



Según la información preliminar, una rastra se llevó de encuentro al bus de la Policía Nacional. pic.twitter.com/qcrfybu2SX — Honduras Noticias (@HondurasAHORA) June 17, 2026

Según informaron medios locales, los agentes heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Tegucigalpa y otros fueron llevados a un hospital en Comayagua.