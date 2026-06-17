¡Crimen pasional! Asesina a su expareja y luego se quita la vida

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Tras haber asesinado a la mujer, el hombre se disparó a sí mismo, perdiendo la vida.

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Dos personas perdieron la vida en la aldea Sitio Arriba de El Adelanto, Jutiapa, a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Juana Samayoa Ramírez de Corado, de 35 años y Moisés Florián Zúñiga, de 31, ambos con heridas de bala en la cabeza.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer caminaba a la orilla de la calle junto a Florián rumbo a una escuela local, cuando de repente ambos comenzaron a discutir y forcejear.

De repente, el hombre, quien habría estado bajo efectos de licor, sacó un arma de fuego y le disparó a Juana a la cabeza. Al ver a la mujer ensangrentada e inconsciente en el suelo, él también se disparó en la sien, versión que aún es investigada.

Varios indicios balísticos fueron localizados en la escena criminal. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Fueron pareja

Según entrevistas realizadas por las autoridades, Florián habría sido pareja sentimental de Samayoa hace meses y cuando la abordó también le hizo reclamos de tipo pasional, lo que habría desencadenado el ataque.

Durante el procesamiento de la escena, investigadores localizaron una pistola, cargadores, cartuchos, casquillos, un proyectil deformado y dos celulares, indicios que fueron embalados para fortalecer las pesquisas.