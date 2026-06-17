Hombre agrede a su padrastro por no darle dinero

Un hombre identificado como Memfil Ramos, de 27 años, fue sometido tras varios minutos de dialogar con la Policía Nacional Civil, luego que fuera acusado de apuñalar a un hombre en la zona 7 capitalina

Según el reporte policial, los agentes fueron alertados por una pelea en el interior de una vivienda en la 23 avenida y 13 calle de la colonia Kaminal Juyu II.

Al llegar, localizaron a un hombre de 67 años, quien requería asistencia urgente, ya que Ramos le había provocado varias heridas en el estomago, espalda y brazos, con una navaja.

Al mismo tiempo, localizaron al ahora capturado portando el arma, actuando de forma desafiante contra los agentes.

El capturado fue ingresado a la Torre de Tribunales. (Foto: PNC)

Según las primeras investigaciones, el atacante pedía dinero a su padrastro para comprar droga y ante la negativa le ocasiono las heridas con el arma blanca.

Luego de ser sometido, los Bomberos Municipales pudieron hacer el traslado de la víctima a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó en cuidados intensivos, debido a sus heridas.

El ahora capturado fue remitido a Torre de Tribunales para solventar su situación penal, mientras que el arma blanca fue incautada para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Los agentes le incautaron la navaja con la que le ocasiono heridas a su padrastro. (Foto: PNC)