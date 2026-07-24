¡Quedó grabado! Mujer sufre asalto y capturan a los presuntos responsables (video)

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La Municipalidad de Amatitlán compartió un video en donde se observa el momento en que sucede un asalto y las capturas de los delincuentes.

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Un violento asalto quedó grabado por el centro de monitoreo y vigilancia de Amatitlán en la 5a. avenida entre 6a. y 7a. calle de ese municipio.

En las imágenes se observa el momento en que una mujer caminaba en la vía pública a las 3 de la mañana, cuando de pronto aparece una motocicleta con dos individuos.

Se trata de dos asaltantes y uno de ellos desciende del vehículo, quien para despojarla de sus pertenencias usa la violencia, golpeándola y tirándola sobre la cinta asfáltica.

Luego de robarle su bolso, le apunta con una pistola amenazándola, mientras huyen del lugar dirigiéndose hacia la colonia Lupita, por lo que el centro de monitoreo pide apoyo y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los persiguen.

Los asaltantes detienen su marcha para revisar lo robado, pero al notar la presencia de las fuerzas de seguridad huyen a pie, pero terminan siendo alcanzados y capturados por la PNC.

Mira aquí el video: