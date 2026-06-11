Entre audiencias y acusados: el mundial llegó a los tribunales en Guatemala

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Al segundo nivel de la torre de tribunales llegó el mundial de fútbol y entre audiencias y acusados se vive esta fiebre que durará hasta el 19 de julio.

Este 11 de junio inicia la fiesta del fútbol a nivel mundial y en la Torre de Tribunales no es la excepción. Entre audiencias y acusados, ya se vive esta fiebre que concluye el 19 de julio, lo cual contrasta con audiencias que son suspendidas.

En dicha torre, ubicada en la 9a. avenida y 21 calle de la zona 1, existe un área que se distingue por siempre ser decorado acorde a las festividades del año.

Se trata del segundo nivel, mismo que amaneció este día con las banderas de los países que competirán en esta justa futbolera que se realiza cada cuatro años.

La decoración

En el centro de este espacio, se encuentra colgado el balón que se usa en cada encuentro de fútbol llamado "Trionda".

La "Trionda", el balón oficial que se utilizará en el Mundial de Fútbol también está presente en tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

De lado a lado, se observan banderines de España y Portugal, mientras que en los vidrios de las salas de audiencias se aprecia la insignia de Brasil y las mascotas Maple, Zayu y Clutch.

Las imágenes de las mascotas de los tres países anfitriones están en tribunales: Maple, Zayu y Clutch. (Foto: Wilder López/Soy502)

En el área adornada funcionan varias judicaturas, entre estas, los juzgados duodécimo, segundo, tercero y cuarto, lugares en donde se celebran diversas audiencias.

Suspensión de audiencias

Mientras tanto, en varias judicaturas del sistema de justicia en general se suspenden las audiencias por motivos que van de la imposibilidad material, falta de espacio físico, u otorgamiento de permisos para la ausencia de algunas de las partes.

Justo este jueves, en el Juzgado Tercero Penal, se suspendió la audiencia de los 24 guardias penitenciarios señalados de facilitar la fuga a los 20 reos del Barrio 18 en octubre del 2025.

Además, existen otros casos en el que los jueces deciden suspender las citas ya fijadas y las reprograman, según los espacios en sus respectivas agendas, tal como lo han expuestos algunos abogados.

Con ello, esta semana, el pasado 9 de junio, el Juzgado Noveno Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia para conocer si el exdirector Administrativo del Ministerio de Salud, Edwin Romero Sicán, iría a juicio en el caso UNOPS: Corrupción presidencial.

Esta diligencia fue reprogramada para el 9 de julio. La suspensión se debió a que el Ministerio Público (MP) recién había recibido la carpeta judicial del caso.