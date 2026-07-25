Municipal derrota a Mixco en el debut del torneo Apertura 2026

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Municipal empezó la defensa de su título en Liga Nacional con una sólida victoria en el estadio El Trébol frente a Deportivo Mixco (2-0), en uno de los dos encuentros que abrieron el telón de la nueva temporada en el balompié guatemalteco.

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Los rojos, que jugaron en un día atípico para ellos debido a que tanto ellos como los mixqueños disputarán entre semana su primer duelo por la Copa Centroamericana, salieron a tomar el control de la pelota desde el inicio, aunque tardaron en poder abrir el marcador.

Érik López (minuto 7) y Alejandro Cabeza (24) tuvieron el primero en sus botines, pero ninguno tuvo mucha fortuna. Pero cuando parecía que se iban al descanso con el cero en el marcador, apareció César Archila, al 45+1, para sacar un zapatazo lejano de derecha que sorprendió a Kevin Moscoso en el fondo para convertirse en el 1-0.

Para la segunda mitad, la historia no cambió mucho. El dominio escarlata se mantuvo y el segundo llegó tras una falta de Manuel Moreno sobre Aubrey David dentro del área, que provocó una pena máxima. Al cobro llegó Cristian Hernández (64) para colocar el 2-0 para los locales.

Cabeza (68) y José Mena (73) tuvieron la posibilidad del tercero, pero el palo y el travesaño ahogaron el grito de gol, por lo que el marcador no se movió más y los rojos se quedaron con tres puntos importantes para arrancar el torneo.