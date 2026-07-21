Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran la llegada de su bebé

La familia de Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron la llegada de Myla, su segunda hija como familia, con una serie fotográfica en redes sociales.
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La pareja compartió la feliz noticia del nacimiento de su beba, la octava hija del reconocido cantante.
Nadia y Marc celebraron la llegada de su pequeña con un emotivo mensaje y una imagen donde ellos y el pequeño Marquito admiran a la pequeña durmiendo.
"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA, no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", describió Nadia.
El miércoles 28 de enero la pareja anunció que su hijo Marco se convertirá en hermano mayor a través de las redes, en su tercer año de matrimonio.
Myla es la más pequeña ya que el cantante es también padre de Arianna y Chase, Cristian, Ryan y los mellizos Emme y Maximilian, estos últimos con su exesposa Jennifer Lopez.
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