NeoNet y Mastercard te llevan a España

- NeoNet y Mastercard anuncian el lanzamiento "Gana una experiencia única en Madrid", una promoción que transforma las compras del día a día en oportunidades para ganar una experiencia para dos personas en la capital española, a un viaje lleno de cultura, gastronomía y experiencias inolvidables. ¿CÓMO PARTICIPAR? Realiza una compra a partir de Q200 con tu tarjeta Mastercard de crédito o débito.

Paga en el POS de NeoNet de tu comercio favorito.

¡Listo! Participa automáticamente, sin necesidad de registros adicionales. (Imagen cortesía: NeoNet) “ En NeoNet tenemos el compromiso de impulsar soluciones que combinan tecnología, innovación y beneficios que responden a las expectativas de nuestros comercios afiliados y sus clientes. ” Mario Castrillo , gerente general de NeoNet. El ganador y su acompañante vivirán una experiencia que incluye: Dos boletos aéreos de ida y vuelta a Madrid para dos personas.

Cuatro noches de alojamiento para dos personas en hotel de lujo con desayuno incluido.

Experiencia gastronómica exclusiva en Coque, restaurante de reconocimiento internacional.

Visita guiada por el centro histórico de Madrid.

Tour privado al Estadio Santiago Bernabéu.

Tour privado a Museo del Prado y Museo Reina Sofía.

Visita enológica con almuerzo incluido a Ribera del Duero.

Tarjeta de prepago por 1,000 dólares para gastos personales.

Seguro de viajero para ganador y acompañante.

Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, y desde el hotel para las diferentes actividades incluidas en el premio. “ A través de esta alianza con NeoNet, buscamos acercar a nuestros tarjetahabientes a momentos memorables, combinando la conveniencia y seguridad de los pagos digitales con oportunidades únicas para descubrir nuevas culturas, sabores y destinos. ” Marvin Rodriguez , Country Manager de Mastercard Guatemala, Honduras y El Salvador. Para conocer más detalles sobre la promoción, términos y condiciones, puedes visitar www.neonet.com.gt o consultar las redes sociales oficiales de la empresa.