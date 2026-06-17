NeoNet y Mastercard te llevan a España

NeoNet y Mastercard anuncian el lanzamiento "Gana una experiencia única en Madrid", una promoción que transforma las compras del día a día en oportunidades para ganar una experiencia para dos personas en la capital española, a un viaje lleno de cultura, gastronomía y experiencias inolvidables.
¿CÓMO PARTICIPAR?
- Realiza una compra a partir de Q200 con tu tarjeta Mastercard de crédito o débito.
- Paga en el POS de NeoNet de tu comercio favorito.
- ¡Listo! Participa automáticamente, sin necesidad de registros adicionales.
El ganador y su acompañante vivirán una experiencia que incluye:
- Dos boletos aéreos de ida y vuelta a Madrid para dos personas.
- Cuatro noches de alojamiento para dos personas en hotel de lujo con desayuno incluido.
- Experiencia gastronómica exclusiva en Coque, restaurante de reconocimiento internacional.
- Visita guiada por el centro histórico de Madrid.
- Tour privado al Estadio Santiago Bernabéu.
- Tour privado a Museo del Prado y Museo Reina Sofía.
- Visita enológica con almuerzo incluido a Ribera del Duero.
- Tarjeta de prepago por 1,000 dólares para gastos personales.
- Seguro de viajero para ganador y acompañante.
- Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, y desde el hotel para las diferentes actividades incluidas en el premio.
Para conocer más detalles sobre la promoción, términos y condiciones, puedes visitar www.neonet.com.gt o consultar las redes sociales oficiales de la empresa.