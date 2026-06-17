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NeoNet y Mastercard te llevan a España

  • Por Redacción comercial
17 de junio de 2026, 10:47
(Fotografía cortesía: NeoNet)

(Fotografía cortesía: NeoNet)

NeoNet y Mastercard anuncian el lanzamiento "Gana una experiencia única en Madrid", una promoción que transforma las compras del día a día en oportunidades para ganar una experiencia para dos personas en la capital española, a un viaje lleno de cultura, gastronomía y experiencias inolvidables.

¿CÓMO PARTICIPAR?

  • Realiza una compra a partir de Q200 con tu tarjeta Mastercard de crédito o débito.
  • Paga en el POS de NeoNet de tu comercio favorito.
  • ¡Listo! Participa automáticamente, sin necesidad de registros adicionales.

(Imagen cortesía: NeoNet)
(Imagen cortesía: NeoNet)

En NeoNet tenemos el compromiso de impulsar soluciones que combinan tecnología, innovación y beneficios que responden a las expectativas de nuestros comercios afiliados y sus clientes.
Mario Castrillo
, gerente general de NeoNet.

El ganador y su acompañante vivirán una experiencia que incluye:

  • Dos boletos aéreos de ida y vuelta a Madrid para dos personas.
  • Cuatro noches de alojamiento para dos personas en hotel de lujo con desayuno incluido.
  • Experiencia gastronómica exclusiva en Coque, restaurante de reconocimiento internacional.
  • Visita guiada por el centro histórico de Madrid.
  • Tour privado al Estadio Santiago Bernabéu.
  • Tour privado a Museo del Prado y Museo Reina Sofía.
  • Visita enológica con almuerzo incluido a Ribera del Duero.
  • Tarjeta de prepago por 1,000 dólares para gastos personales.
  • Seguro de viajero para ganador y acompañante.
  • Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, y desde el hotel para las diferentes actividades incluidas en el premio.

A través de esta alianza con NeoNet, buscamos acercar a nuestros tarjetahabientes a momentos memorables, combinando la conveniencia y seguridad de los pagos digitales con oportunidades únicas para descubrir nuevas culturas, sabores y destinos.
Marvin Rodriguez
, Country Manager de Mastercard Guatemala, Honduras y El Salvador.

Para conocer más detalles sobre la promoción, términos y condiciones, puedes visitar www.neonet.com.gt o consultar las redes sociales oficiales de la empresa.

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