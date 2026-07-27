Unifut suma su segundo triunfo en la Copa Interclubes Femenina de la Uncaf

Unifut dio otro paso firme hacia la siguiente ronda de la Copa Interclubes Femenina de la Uncaf al vencer 1-0 al Caribbean Stars de Puerto Rico, en Managua, por la segunda jornada del grupo A.
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Tras un exitoso debut frente al CDF Under de Honduras, el conjunto dirigido por Benjamín "Mincho" Monterroso volvió a imponer condiciones y sumó tres puntos que lo mantienen con paso perfecto en el torneo regional.
El único gol del encuentro llegó al minuto 41. Tras un tiro de esquina, Yuvitza Mayén ganó por alto y su remate quedó a la deriva dentro del área, donde Vivian Herrera apareció para puntear el balón con la pierna derecha y vencer a la guardameta rival. La 10 llegó así a tres anotaciones en el torneo.
Con el triunfo, las campeonas nacionales alcanzaron seis puntos, producto de dos victorias en igual número de presentaciones, para consolidarse como uno de los equipos más sólidos de la competencia.
Las representantes chapinas cerrarán la fase de grupos este martes (7:30 p. m.) frente a las anfitrionas del Real Estelí, en un duelo que definirá sus aspiraciones de avanzar a las semifinales y seguir en la lucha por el título centroamericano que conquistaron en 2018.