Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Niña de tres años desaparecida tras ser arrastrada por río en San Marcos

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de julio de 2026, 20:04
La menor fue arrastrada por la correntada de agua. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales&nbsp;Chayen)

La menor fue arrastrada por la correntada de agua. (Foto: Bomberos Municipales Chayen)

La niña de tres años fue arrastrada por una corriente de agua en el Río Cabuz, ubicado en San Marcos.

OTRAS NOTICIAS: Suspenden tareas de rescate tras accidente aéreo por mal clima

Esta tarde del sábado 4 de julio, los Bomberos Municipales de la Aldea El Chayen, llevan a cabo labores de búsqueda de una niña de tres años en la extensión y zonas profundas del río.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado 4 de julio, tras la crecida del río.

(Foto: Bomberos Municipales Chayen)
(Foto: Bomberos Municipales Chayen)

La menor fue identificada como Yanixa Esteban, quien esta desparecida tras ser arrastrada por el agua.

Hasta el momento las operaciones de rescate continúan para poder encontrar a la pequeña.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar