Niña de tres años desaparecida tras ser arrastrada por río en San Marcos

La niña de tres años fue arrastrada por una corriente de agua en el Río Cabuz, ubicado en San Marcos.
OTRAS NOTICIAS: Suspenden tareas de rescate tras accidente aéreo por mal clima
Esta tarde del sábado 4 de julio, los Bomberos Municipales de la Aldea El Chayen, llevan a cabo labores de búsqueda de una niña de tres años en la extensión y zonas profundas del río.
El hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado 4 de julio, tras la crecida del río.
La menor fue identificada como Yanixa Esteban, quien esta desparecida tras ser arrastrada por el agua.
Hasta el momento las operaciones de rescate continúan para poder encontrar a la pequeña.