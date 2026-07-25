Niño cae de juego de feria y sufre accidente en Jutiapa

Un menor sufrió un accidente al caer de un juego mecánico y otros dos niños también resultaron afectados luego del incidente.
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Durante la noche del 24 de julio, el Comando Voluntario de Rescate de Jutiapa informó sobre un trágico accidente que cobró la vida de un niño de 9 años.
Según la información oficial el menor cayó de una gran altura mientras disfrutaba de la atracción en una feria en la aldea Jícaro Grande, Jutiapa.
El menor fue identificado como Paulho Manuel Castellanos Najarro, quien sufrió severos golpes que le causaron la muerte.
También se informó de una niña y otro niño que presentaron crisis nerviosa al ver la caída del menor y que fueron trasladado a un centro asistencial para ser atendidos.
La Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Jícaro Grande, a la que pertenecía el niño, se pronuncio tras su muerte.
En la publicación expresan un gran dolor por la perdida del pequeño tras el terrible hecho.