Convocatoria de Guatemala Sub-21 para los Juegos de Santo Domingo 2026

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La Selección Sub-21 de Guatemala ya conoce el camino y a los protagonistas con los que encarará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Bajo las órdenes del técnico William Coito, la nómina oficial quedó definida para afrontar este torneo del ciclo olímpico, que se desarrollará en República Dominicana del 29 de julio al 7 de agosto y donde compartirá grupo con México, Venezuela y el país anfitrión.

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La convocatoria resalta por la experiencia de varios elementos consolidados en la Liga Nacional, encabezada por Rudy Muñoz, habitual en la selección mayor junto a su compañero de Municipal, Carlos Aguilar.

La nómina también incluye a Héctor Prilwitz, Santiago Garzaro y Diego Fernández (Antigua GFC); Estuardo Chang, Marcelo Hernández y Justin Racancoj (Xelajú MC); además de Andy Contreras, que de Comunicaciones pasó a Guastatoya.

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El cuadro guatemalteco buscará finalizar entre los dos primeros lugares del grupo A para avanzar a la fase final del torneo. El debut es este jueves 30 de julio ante los anfitriones, República Dominicana; el segundo examen será frente a Venezuela y cerrarán la ronda de grupos ante México, el 1 y 3 de agosto, respectivamente.

Los encuentros de la Bicolor en suelo caribeño contarán con transmisión en vivo mediante el canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports.