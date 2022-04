"Nos vemos en los tribunales", el mensaje de Sasha Sokol contra Luis de Llano

Sasha Sokol envió un mensaje a través de sus redes sociales al productor Luis de Llano, a quien lo instó a verse de nuevo, pero ante las autoridades, luego de haber confesado que había sido abusada por él.

EN CONTEXTO: Fiscalía se pone a disposición de Sasha por denuncia contra Luis De Llano

Sokol volvió a hablar sobre lo que vivió con el productor Luis de Llano y afirmó que tomará acciones legales contra él escribiendo: "Nos vemos en tribunales".

"Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo, pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa", así inició un hilo a través de Twitter, agregando que fue víctima de Grooming, una serie de conductas emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad, con el fin de abusar sexualmente de él.

"Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo", dijo Sokol en redes.

Reacciona a Luis de Llano

Sokol se pronunció luego que el productor enviara un comunicado en el que destacaba la siguiente afirmación: "Mi relación con Sasha siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia".

Esto molestó a Sasha y decidió contar lo que ocurrió cuando sus padres se enteraron que ellos tenían una relación, de inmediato quisieron tomar acciones legales, pero los abogados los asesoraron e incluso les infundieron miedo, por ello la enviaron a estudiar a Boston.

"Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero", dijo.

"Pero aún en Boston Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar 'transparente' a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen", aseguró.

Luego de volver a contar detalles que comprometen al productor, la estrella cerró afirmando que sí se verán pero durante la presentación del caso delante de las autoridades.

Así fue su mensaje:

