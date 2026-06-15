¿Por qué Oliver Tree y Gaspi viajaban en helicóptero en Brasil?

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Se ha revelado la razón por la cual Oliver Tree, Gaspi y el cineasta Lucas Vignale abordaron un helicóptero en Brasil.

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El cantante y generadores de contenido abordaron la aeronave y en pleno vuelo el transporte chocó con otro y los 6 pasajeros de ambos helicópteros fallecieron.

Esta es la razón por la que estaban viajando y estas son las personas que perdieron la vida:

El viaje

El paseo en helicóptero era una actividad turística en Río de Janeiro, Brasil.

El vuelo formaba parte de una actividad de producción audiovisual en la que Tree estaba colaborando junto a creadores de contenido, como el influencer argentino Gaspi.

Cómo iban dispersos los pasajeros

Según las autoridades, en la primera aeronave: iba el piloto y cuatro pasajeros: Oliver Tree Nickell, el director audiovisual Lucas Vignale, el creador de contenido "Gaspi" (Gaspar Prim), el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza.

Los restos de la aeronave y de los pasajeros cayeron sobre una agencia de automóviles eléctricos, incendiando más de veinte vehículos.

En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto, identificado como Charles Marsillac, quien también falleció tras el impacto.

Las víctimas

Oliver Tree

Cantante de 32 años, compositor y productor estadounidense nacido en Santa Cruz, California, alcanzó notoriedad internacional con canciones como "Life Goes On" y "Miss You", ambas con cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Estaba en su gira: "Love You Madly Hate You Badly: Oliver Tree World's First World Tour", el 6 de junio ofreció un concierto en São Paulo y tenía previsto iniciar la etapa europea de su tour el 13 de julio, en Lisboa, Portugal.

Gaspi

Gaspar Prim Díaz, youtuber argentino de 23 años y una de las figuras jóvenes más reconocidas del humor digital sudamericano, conocido por polémicas bromas. Su humor negro siempre dio de qué hablar.

Lucas Vignale

Director y realizador audiovisual argentino de 29 años trabajó de la mano de Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole y J Balvin.

Su mayor proyección internacional llegó con "El tren fluvial", largometraje que codirigió junto a Lorenzo Toto Ferro y que fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

Lucas Brito Chaves

Un productor musical brasileño conocido como Lucas Frota, residía en Miami y había compartido registros recientes junto a Oliver Tree.

Alexandre Souza

Iba al mando del helicóptero en que viajaban los cuatro pasajeros.

Charles Marsillac

Pilotaba la segunda aeronave y viajaba solo, según alguien cercano a él en una entrevista con CNN, el piloto era considerado "muy experimentado y serio".

Era compositor musical, carrera que tenía como habby, le sobreviven su esposa y tres hijos.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el caso está siendo investigado por la comisaría 42 de Recreio dos Bandeirantes.