¡No más giras! Ozzy Osbourne anuncia su retiro de los escenarios

Ozzy Osbourne anunció que no irá más de gira por problemas de salud derivados de un accidente que tuvo años atrás.

El reconocido artista del heavy metal, Ozzy Osbourne, sorprendió a sus seguidores con la noticia de su retiro de los escenarios debido a problemas de salud que ha desarrollado a partir de un accidente.

A través de un comunicado, la leyenda del hard rock explicó que el daño en la columna que sufrió en un accidente cuatro años atrás le impedirá salir de gira en Reino Unido y Europa continental como estaba contemplado.

"Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos", explicó Osbourne.

El exvocalista de Black Sabbath tiene 74 años. (Foto: Reuters)

El artista de 74 años recalcó que su voz para cantar se encuentra bien, pero dijo que físicamente sigue débil tras una serie de operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia y el tratamiento "Hybrid Assistive Limb" que usa un exoesqueleto robótico para mejorar el movimiento.

Ozzy, reconocido por ser el exvocalista de la banda Black Sabbath también agradeció a su familia, seguidores y a los pioneros del metal Judas Priest.

"Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera", añadió agregando que su equipo está en busca de ideas sobre dónde poder presentarse sin tener que viajar tanto.

Finalmente, expresó a sus seguidores que ya habían comprado boletos, que el reembolso estará disponible en cada punto de compra.