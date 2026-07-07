Pablo Ramírez, el guatemalteco curador en el museo Hammer UCLA

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El quetzalteco Pablo José Ramírez es curador del Museo Hammer de la UCLA, en Los Ángeles, California.

Su trabajo fue destacado por el medio Los Ángeles Times al representar a la comunidad latina en una de las entidades más importantes, que muestra las expresiones artísticas del continente, incluyendo Guatemala.

Ramirez fue encargado de curar una exposición llamada "Several eternities in a day: La forma en la era de los materiales vivos", (Varias eternidades en un día: la forma en la era de los materiales vivos), que se exhibe del 5 de abril al 23 de agosto 2026 y cuyo objetivo es, exaltar la historia ancestral de los pueblos nativos de América, con 110 piezas de 22 artistas, entre ellos el guatemalteco Edgar Calel.

Foto: Hamme Museum.

Exposición: "Varias eternidades en un día: La forma en la era de los materiales vivos"

Veintidós artistas de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica que abrazan la naturaleza impredecible de los materiales vivos destacan por utilizar materiales como el aguacate, cacao, achiote, cochinilla, piedra, arcilla y tintes naturales, para crear instalaciones a gran escala, pinturas, obras sobre papel y esculturas de técnica mixta.

Foto: Instagram.

Ellos desean hacer comprender que sus materiales están vivos: evolucionan, se descomponen, gotean, se desmoronan y se evaporan. "Tienen sus raíces en el espíritu, la memoria y el conocimiento de los mundos marrones e indígenas. La exposición reflexiona sobre los materiales como registros de vida y depositarios de la memoria cósmica, la descomposición orgánica y la transformación", describe de manera oficial el Hammer.

Foto: Hammer Museum.

Sohrab Mohebbi, director del Hammer Museum afirma al Times, que la incorporación de Ramírez como parte del recinto de arte "ha enriquecido y ampliado tanto su programa como su colección al incorporar artistas de contextos indígenas, con un cuidado y una precisión extraordinarios y pone en primer plano el rigor conceptual, la abstracción como metodología para expandir nuestra imaginación y una especificidad material que va más allá de las cuestiones de representación o identidad por sí solas".

Foto: Instragram.

¿Quién es Pablo Ramírez?

Originario de Quetzaltenango, ha sido curador en el Tate Modern en Londres, Inglaterra, obtuvo una maestría en Teoría del arte contemporáneo en la Universidad Goldsmiths.

También es politólogo, ensayista y teórico cultural. Fue Director Ejecutivo y Curador en "Ciudad de la Imaginación", también ha realizado estudios sobre teoría del arte y estudios culturales en la Universidad de Amsterdam y en la UCR en Costa Rica. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango.

Foto: Hammer Museum.

El objetivo de Pablo José Ramírez: "darle visibilidad a los esfuerzos de artistas que no tienen los reflectores del mundo, pero que están transformando su entorno con sus creaciones y obras de arte en las que reflejan la sabiduría, la historia, la cosmovisión, las tradiciones y las expresiones ancestrales de los pueblos originarios", afirma el Los Ángeles Times.

Mira el reportaje original aquí.

¿Cómo ver la exposición "Varias eternidades en un día: La forma en la era de los materiales vivos"?

El Hammer Museum de UCLA está ubicado en 10899 Wilshire Blvd., Los Ángeles, CA 90024, junto al campus de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). La entrada es gratuita.

El museo abre de martes a domingo de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. (con horario extendido los viernes hasta las 8:00 p. m.). Está cerrado todos los lunes y días festivos.

Ingresa aquí para información de la exposición en el Hammer.