¡Histórico! Gabriela Corleto, primera mujer a cargo de una orquesta sinfónica

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Gabriela Corleto hace historia al convertirse en la primera mujer en liderar una Orquesta Sinfónica en el país.

Corleto Orantes dirigirá una la "Orquesta Sinfónica Regional de Oriente" en Chiquimula, además de ser miembro fundador.

"Con gran orgullo anunciamos que la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente estará bajo la dirección de la maestra Gabriela Corleto, quien marca un hito en la historia de las artes musicales al convertirse en la primera mujer en ocupar la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica", explica de manera oficial el Ministerio de Cultura y Deportes.

La "Orquesta Sinfónica Regional de Oriente"

Se trata de la nueva agrupación que lleva el arte a esta región del país, creada por la Dirección de Fomento de las Artes, de la Dirección General de las Artes.

Su misión es fortalecer, promover y difundir la música sinfónica en el oriente del país, acercando el arte a más comunidades y contribuyendo al desarrollo cultural.

Gabriela Corleto

Becaria "Full Bright" de un master of Music de "The University of New Mexico", es licenciada en Música con especialidad en ejecución por la Universidad Galileo y cuenta con estudios y diplomados especializados en Dirección orquestal en Guatemala y Estados Unidos.

Es músico, flautista y docente, con una sólida carrera y trayectoria en el ámbito sinfónico.

Fue directora invitada de la Orquesta Sinfónica Nacional en 2010 y 2025, directora invitada de la Camerata de la OSN en 2023 y de la Camerata Femenina de la OSN en 2026. También fue Directora Invitada de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. Solista invitada en la Orquesta Sinfónica de El Salvador, Integrante de las agrupaciones de cámara y flautista en conciertos como Plácido Domingo y Andrea Bocelli.