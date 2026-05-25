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Pablo Villagrán se salva de la eliminación en Master Chef México

  • Por Selene Mejía
25 de mayo de 2026, 12:50
Pablo Villagrán sube al famoso balcón del programa gastronómico. (Foto: TV Azteca)

Pablo Villagrán sube al famoso balcón del programa gastronómico. (Foto: TV Azteca)

Pablo Villagrán se salvó de ser eliminado en "MasterChef 24/7" por su desempeño. 

EN CONTEXTO: ¡Se queda! Pablo Villagrán ingresa a Master Chef México

El guatemalteco estaba al borde de salir, usando el clásico delantal negro, sin embargo logró tener la atención de los chefs tras preparar una entrada caliente con su toque personal. 

pablo villagrán 2

El plato del generador de contenido fue papas con queso fondue, inspirado en las papas fritas con queso, que es su snack favorito.

A pesar de haber sido salvado, los conocedores le advirtieron que debía mejorar 

Con este resultado, el creador de contenido guatemalteco continúa una semana más dentro de la competencia.

En un momento de tensión la personalidad nacional logró pasar junto a Antrax. 

pablo villagran antrax salvados

Apoya a Pablo Villagrán

Para que Pablo permanezca cuando esté a punto de ser expulsado, es importante que los televidentes voten. Pon atención a su participación en el programa. 

1. Ingresa al portal MasterChef 24/7 aquí.

2. Busca a Pablo Villagrán y envía tu voto para que quede registrado.

"Master Chef México 24/7" se transmite los domingos a las 7:00 p. m. y de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por TV Azteca Guate. A través de la página oficial en Youtube puedes ver la interacción las 24 horas. 

MIRA: 

MIRA EL ACCESO 24 HORAS AQUÍ: 

 

 

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