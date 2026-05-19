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¡Se queda! Pablo Villagrán ingresa a Master Chef México

  • Por Selene Mejía
19 de mayo de 2026, 11:44
Pablo Villagrán ingresó a Master Chef México 24/7. (Foto: TV Azteca Gute)

Pablo Villagrán ingresó a Master Chef México 24/7. (Foto: TV Azteca Gute)

Gracias al voto del público guatemalteco Pablo Villagrán ingresó a "MasterChef 24/7" y ahora forma parte de los 22 participantes de la competencia.

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteco Pablo Villagran participa por quedar en Master Chef México

El conductor de televisión y generador de contenido representa de manera oficial al país en busca del mantel blanco como el mejor cocinero del reality. 

@tvaztecaguateoficial ¡Es oficial Guatemala! @Pablo Villagrán se queda en MasterChef 24/7 ‍ Sin tu ayuda no sería posible, gracias a todos #Masterchef247 #TvAztecaGuate #ElMejorCanal #MasterChef247PorTvAztecaGuate ♬ original sound - tvaztecaguateoficial

A diferencia de las otras temporadas, los participantes están bajo la lupa las 24 horas del día, tanto en su interacción, como recibiendo cursos profesionales de la mano de chefs reconocidos. 

Apoya a Guatemala

Para que Pablo permanezca es importante que los televidentes voten. 

Así puedes hacer que el guatemalteco clasifique: 

1. Ingresa al portal MasterChef 24/7 aquí.

2. Busca a Pablo Villagrán y envía tu voto para que quede registrado.

"Master Chef México 24/7" se transmite los domingos a las 7:00 p. m. y de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por TV Azteca Guate.

ASÍ CONFIRMARON SU ESTADÍA

@tvaztecaguateoficial ‍ ¡@Pablo Villagrán se queda oficialmente en MasterChef 24/7! Gracias Guatemala por tu apoyo, nuestro chapín sigue compitiendo en la cocina más exigente del mundo. #Masterchef247 #TvAztecaGuate #ElMejorCanal #MasterChef247PorTvAztecaGuate ♬ original sound - tvaztecaguateoficial

@tvaztecaguateoficial

Entre aplausos y un brindis así fue la bienvenida que recibió Pablo por parte de sus compañeros de MasterChef ‍✨ Además, Pablo compartió cómo ocurrió la cortada que sufrió durante el primer reto de la competencia. No te pierdas hoy #MásterChef247 a las 9:00PM por #TvAztecaGuate #MasterChef #TvAztecaGuate #ElMejorCanal #MásterChef247 #MasterChefPorTvAztecaGuate .

♬ sonido original - tvaztecaguateoficial

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