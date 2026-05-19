¡Se queda! Pablo Villagrán ingresa a Master Chef México

Gracias al voto del público guatemalteco Pablo Villagrán ingresó a "MasterChef 24/7" y ahora forma parte de los 22 participantes de la competencia.
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El conductor de televisión y generador de contenido representa de manera oficial al país en busca del mantel blanco como el mejor cocinero del reality.
A diferencia de las otras temporadas, los participantes están bajo la lupa las 24 horas del día, tanto en su interacción, como recibiendo cursos profesionales de la mano de chefs reconocidos.
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Para que Pablo permanezca es importante que los televidentes voten.
Así puedes hacer que el guatemalteco clasifique:
1. Ingresa al portal MasterChef 24/7 aquí.
2. Busca a Pablo Villagrán y envía tu voto para que quede registrado.
"Master Chef México 24/7" se transmite los domingos a las 7:00 p. m. y de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por TV Azteca Guate.
ASÍ CONFIRMARON SU ESTADÍA