Pako GT despide a su madre "La MiAmor", a su padre y a su hermano

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Los padres y un hermano del creador de contenido Pako GT, están siendo velados en una funeraria de la zona 12, tras ser víctimas de un ataque armado, que cobró la vida de otras cuatro personas, en Villa Canales.

Entre lágrimas, el creador de contenido Pako GT despide a sus padres y a su hermano, quienes murieron en el ataque armado registrado en Villa Canales, donde también fallecieron otras cuatro personas.

Los integrantes de la familia del creador de contenido están siendo velados en una funeraria de la zona 12, donde seres queridos asisten para dar un último adiós

Este martes a 9 de la mañana llevarán los cuerpos a su residencia, a las 2 de la tarde los trasladarán a una misa de cuerpo presente en la iglesia de Boca del Monte y posteriormente el sepelio se realizará en el cementerio general de la localidad.

Los tres cuerpos son velados en una funeraria de la zona 12 y el sepelio se llevara a caba el martes en horas de la tarde. (Foto: José Pos/Colaborador)

Francisco, conocido en redes sociales como Pako GT, alcanzó popularidad en TikTok por los videos que grababa junto a su madre, María Eugenia Reyes Morales "La MiAmor", en los que compartían con humor escenas de su vida cotidiana. Entre lágrimas, recordó que ya no podrán cumplir los sueños que habían trazado juntos.

"Con MiAmor teníamos el sueño de conocer Colombia, Estados Unidos y Francia, para hacer más videos, porque empresas grandes ya nos estaban contratando, pero ya no lo logramos", expresó.

Sobre su padre, Don francisco Tello, compartió que era panadero y que les inculcó a sus tres hijos a la panadería y enseñaba esta profesión a panaderos del interior de la República , donde viajaba de lunes a viernes, esos días se ausentaba de casa.

También indicó que su padre estaba jubilado y que pensaba poner una escuela de panadería.

La madre del creador falleció junto a su esposo y su hijo en un ataque armado. (Foto: José Pos/Colaborador)

Pako GT relata que el ataque se dio en medio de una reunión

La reunión habría sido organizada en su domicilio por su hermano Boris Tello, junto a sus amigos con los que jugaba futbol. Cuando fue el incidente, personas ingresaron a la vivienda para resguardarse y las balas alcanzaron a sus padres y su hermano.

"Afuera de la casa comenzó la balacera, porque afuera quedaron 4 fallecidos, lamentablemente a mis padres y hermano los alcanzaron las balas", relató el creador de contenido.