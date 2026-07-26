VIDEO: tiktoker "Pako" despide a su mamá “La MiAmor” con emotivo mensaje

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Un ataque armado ocurrido en Boca del Monte dejó seis personas fallecidas, entre ellas la tiktoker "La MiAmor"

Francisco Tello Reyes, mejor conocido por sus seguidores como el "Pako", publicó un video luego de la muerte de su madre por un ataque armado dentro de su vivienda.

María Eugenia Reyes Morales, "La MiAmor" de 59 años, murió al ser alcanzada por disparos que perpetuaron hombres desconocidos a bordo de una camioneta.

"En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos; gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras mi amor", dijo "Pako" para honrar a su madre.

@elpakogt En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras mi amor ️@Lamiamor01 ♬ sonido original - user90234902500

Ambos se dedicaban a hacer contenido en redes sociales, su más de 40mil seguidores disfrutaban de las travesuras que Pako le hacía a su madre, que con regaños y humor reaccionaba a las bromas.

El video con el que Pako recuerda a su madre muestra la dinámica que ambos compartían, marcada por bromas, chistes y momentos de complicidad que acostumbraban compartir.

El hecho armado ocurrió cuando "La MiAmor" junto a varias personas celebraban en su hogar, el cual era escenario de los videos que subían.

Durante el ataque, la puerta de la vivienda permanecía abierta, situación que habría permitido que sujetos armados a bordo de una camioneta efectuaran los disparos contra las víctimas

#feria #humor @elpakogt La mi amor después de la vergiada jajaja #viral #tiktok @Lamiamor01 ♬ sonido original - PakoTHEGOAT

Se desconoce si "Pako" resultó afectado por los proyectiles. Pero, además se señala que su hermano, identificado como Boris Tello Reyes, murió en el ataque junto a "La MiAmor" y cuatro personas más.

El hecho también dejó dos heridos, los cuales están en estado delicado en el hospital.