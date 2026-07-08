Pareja muere y su bebé resulta ileso tras ataque armado este martes

Las víctimas fueron atacadas a balazos por desconocidos que huyeron del lugar.
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José Julián Rodríguez y su pareja Saida Fernanda Acuta, fueron asesinados a balazos cuando viajaban en motocicleta junto a su bebé en la colonia El Eucalipto, El Tejar, Chimaltenango, en donde el pequeño quedó ileso.
Según testigos, la pareja se movilizaba junto a su hijo cuando fue interceptada por dos hombres que también viajaban en motocicleta, quienes les dispararon sin mediar palabra y huyeron.
El bebé, quien viajaba en un cargador que llevaba su madre, quedó en medio del ataque; sin embargo, resultó ileso.
Elías Socoy, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que al llegar al lugar los vecinos ya tenían al menor en brazos y que fue trasladado a un centro asistencial debido a una crisis nerviosa y algunos golpes ocasionados por la caída.
Personal del Ministerio Público (MP), llegó a la escena para recolectar evidencias y posteriormente trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Chimaltenango.