¡Capturados! La pareja acusada de vender sustancias ilícitas a estudiantes

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La pareja "operaba" en lugares frecuentados por jóvenes y en los alrededores de centros educativos.

Cuatro bolsas con piedras de crac y 35 envoltorios con droga conocida como "cristal" fueron incautados durante un allanamiento que permitió la captura de un hombre y una mujer señalados de distribuir estas sustancias a estudiantes.

El operativo fue ejecutado en un inmueble ubicado en la zona 3 de ese municipio por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público.

Durante el allanamiento se incautaron 35 colmillos y cuatro bolsas de crac. (Foto: PNC)

Los aprehendidos fueron identificados como Roberto "N", de 44 años, y Keila "N", de 39, quienes serían presuntos distribuidores de droga que operaban en sectores frecuentados por jóvenes, incluyendo alrededores de centros educativos y establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas.

Con antecedente

Al verificar los registros de Keila "N", las autoridades establecieron que cuenta con una orden de captura vigente por el delito de tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

La pareja fue puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación, se informó.