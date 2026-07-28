Paso a desnivel Roosevelt reporta casi tres años de atraso y aumento de Q9 millones

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El paso a desnivel de la Roosevelt se entregará casi tres años después y con un aumento de Q9 millones por errores de planificación.

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El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó que el paso a desnivel de la calzada Roosevelt será habilitado una vez la Municipalidad de Guatemala concluya las obras complementarias y la señalización del área.

La obra será entregada con casi tres años de retraso respecto al plazo original y con un incremento cercano a los Q9 millones, atribuido a errores en la planificación inicial del proyecto, según informaron las autoridades.

Además, explicaron que el contrato original fue suscrito por Q44.96 millones, pero tras modificaciones y ampliaciones el costo ascendió a Q53.91 millones; un aumento de aproximadamente Q8.95 millones.

La reactivación del proyecto se dio en abril de 2025 tras gestiones y citaciones en el Congreso. Estuardo Paredes pic.twitter.com/P7kk7dQynB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

"Los incrementos fueron por unos malos cálculos que estaban en la planificación original sobre las rampas de ingreso y el cambio de vigas en el puente número 1, que es el momento de ingresar en zona 11. Se tenían vigas tradicionales y se hizo el cambio de vigas postensadas", indicó el ingeniero Alberto Rivera, coordinador ejecutivo interino del FSS.

Proyecto finalizado pendiente de habilitación

Según autoridades del FSS la construcción del paso a desnivel de la calzada Roosevelt ya concluyó; sin embargo, ahora se encuentra en la fase de recepción administrativa de la obra.

Agregó que la apertura al tránsito depende de que la Municipalidad de Guatemala finalice trabajos complementarios alrededor del paso a desnivel relacionados con señalización vial.

Según la información expuesta en la reunión, el primer contrato establecía como fecha de entrega el 31 de octubre de 2023. Sin embargo, la recepción del proyecto está prevista para agosto de 2026, es decir, casi tres años de retraso respecto al cronograma original.

Multa

Durante la citación en el Congreso también se confirmó que la empresa constructora recibió una multa de Q4.31 millones por 118 días hábiles de atraso, correspondientes al período comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de junio de 2026.

Hasta la fecha, el FSS ha desembolsado Q41 millones, equivalentes al 77% del avance financiero, no obstante, el pago restante será realizado durante el proceso de liquidación del proyecto.

Además, las autoridades señalaron que solicitaron a la empresa ejecutora los estudios estructurales y pruebas de laboratorio como parte de la documentación necesaria para la recepción definitiva.

Paso a desnivel Petapa

En la misma reunión también se abordó la situación del paso a desnivel de la avenida Petapa, obra que permanece inconclusa y para la cual aún no existe una fecha definida de finalización.

El FSS informó que el proyecto fue recibido administrativamente debido a que la empresa contratista no presentó la documentación necesaria para respaldar trabajos adicionales ejecutados durante la construcción.

Por ahora se desarrolla el proceso de liquidación y una mesa técnica con Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) que analiza el mecanismo para lanzar un nuevo evento de contratación que permita concluir la obra.

Las autoridades explicaron que uno de los principales obstáculos es que el proyecto mantiene vigente el mismo código de inversión pública (SNIP), y ahora debe definirse el procedimiento administrativo para continuar con la ejecución.

El paso a desnivel de la avenida Petapa continúa inconcluso y sin una fecha definida para su finalización. (Foto: Soy502)

Incremento de Q17 millones por modificaciones al diseño

Según las autoridades el contrato original del paso a desnivel de la Petapa fue adjudicado por Q82.07 millones. Sin embargo, se registró un incremento del 19%, elevando el monto hasta Q99.06 millones, es decir, cerca de Q17 millones adicionales.

De acuerdo con el FSS, la modificación fue necesaria porque durante la ejecución se detectó un colector de agua potable que no había sido considerado en el diseño original que obligó a cambiar la cimentación de la estructura.

Hasta ahora se han pagado al menos Q40.11 millones, equivalentes al 40% del avance financiero, todos desembolsados durante 2023.

No obstante, las autoridades indicaron que durante la liquidación también se aplicarán descuentos por trabajos que no fueron debidamente documentados o que presentaron deficiencias.

El Fondo Social de Solidaridad estima que el nuevo proceso de contratación podría ejecutarse con los recursos pendientes del proyecto, aunque el monto definitivo dependerá de los análisis técnicos y administrativos que actualmente realiza SEGEPLAN.

La citación se realizó en el Congreso este martes 28 de julio y fue presidida por el diputado José Chic.