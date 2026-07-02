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El proyecto está en la fase administrativa final de entrega a la cartera de Comunicaciones.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que el paso a desnivel de la calzada Roosevelt será inaugurado en las próximas semanas, luego de concluir los trabajos de construcción.

El proyectó está en la fase final del proceso administrativo de entrega de la obra previo a su habilitación oficial.

La ministra de Comunicaciones Norma Zea, anunció que el proyecto finalmente fue concluido y que únicamente resta coordinar aspectos logísticos para la inauguración.

"Darles la buena noticia que finalmente el proyecto ya terminó. Para poderlo habilitar solo tenemos que ver un tema de logística para ver si dentro de la agenda del señor presidente está poderlo ir a inaugurar", afirmó la funcionaria.

Al ser consultada sobre la fecha de apertura al tránsito vehicular, Zea indicó que esta no debería "demorarse mucho".

La ministra Norma Zea confirmó que el paso a desnivel en la Calzada Roosevelt ya fue finalizado. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Por su parte, la Unidad de Comunicación Social del CIV explicó que durante la próxima semana se desarrollará el proceso administrativo de recepción y entrega de la obra.

Este es un procedimiento obligatorio para los proyectos de infraestructura ejecutados por el Estado.

Según la cartera, una vez concluida esa etapa, que no debería extenderse más allá de la próxima semana, podrá realizarse la inauguración oficial del paso a desnivel.

Proyecto marcado por retrasos

La estructura, ubicada en la intersección de la calzada Roosevelt con la 9a. avenida de la zona 11 capitalina, comenzó a construirse en 2022 con el objetivo de agilizar la movilidad en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad de Guatemala.

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Sin embargo, su ejecución se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura con mayores retrasos de los últimos años.

Durante la construcción surgieron diversos inconvenientes técnicos, entre ellos el hallazgo de una tubería de hierro galvanizado que abastece de agua a distintos sectores de la capital y un colector subterráneo.

Estas situaciones obligaron a modificar parte del diseño estructural para evitar afectar la infraestructura existente y a estos obstáculos se sumaron problemas administrativos.

En 2024 los trabajos fueron suspendidos temporalmente debido a que la empresa supervisora incumplió con la entrega de una fianza de ampliación, situación que dejó momentáneamente al proyecto sin supervisión técnica autorizada.

Hasta hace unas semanas no había certeza de cuándo se finalizarían los trabajos del paso a desnivel. (Foto: Archivo / Soy502)

Las autoridades también señalaron que la obra enfrentó interrupciones por problemas financieros durante administraciones anteriores y que la empresa constructora incumplió en reiteradas ocasiones los plazos contractuales establecidos.

Incluso, el CIV ejecutó las fianzas de cumplimiento en diciembre de 2025 y aplicó sanciones económicas por los atrasos acumulados, mientras el proyecto continuaba inconcluso.

En febrero de este año, la ministra Zea informó que inspectores del ministerio encontraron en varias visitas que no había personal laborando en la obra, situación que calificó como compleja y que incrementó la presión sobre la empresa para finalizar los trabajos.

Hasta hace apenas unos días, el Ministerio de Comunicaciones sostenía que no podía establecer una fecha de inauguración debido a que dependía del ritmo de ejecución de la constructora y de la conclusión de trabajos pendientes.