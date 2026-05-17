Concluye fundición de rampa en el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

La obra aún requiere señalización, protecciones laterales y luminarias en el puente.
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Este sábado 16 de mayo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre los avances en la construcción de la rampa de acceso ubicada en el sector de la zona 7.
Según detalló la institución, se concluyó la fundición de la rampa de ingreso y salida, considerada una de las etapas importantes para la futura habilitación del proyecto.
Sin embargo, aún permanecen pendientes algunos trabajos complementarios, entre ellos la colocación de señalización vertical y horizontal, la instalación de luminarias y la fundición de protecciones laterales en el puente.
De acuerdo con el CIV, estas adecuaciones son necesarias para brindar mayor seguridad y orden tanto a conductores como a peatones que transiten por el área.
También señaló que la obra permitirá agilizar el paso vehicular, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad en uno de los sectores más transitados de la ciudad.