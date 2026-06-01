CIV dice que aún no hay fecha para habilitar paso a desnivel de la calzada Roosevelt

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Autoridades señalan que empresa constructora sigue acumulando multas por no entregar el proyecto.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que aún no es posible establecer una fecha para la habilitación del paso a desnivel de la calzada Roosevelt, proyecto que actualmente registra un avance físico del 95 %.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, explicó que el proyecto continúa en ejecución y que se desarrollan trabajos de protección en las rampas de ingreso y salida de la estructura.

"Lamentablemente hemos tenido que caer en una etapa de sanción, la empresa está trabajando bajo sanción. En diciembre se hicieron efectivas las fianzas, así que nosotros estamos haciendo toda la presión que se puede sobre esta empresa para que pueda finalizar el trabajo", señaló la funcionaria.

Zea enfatizó que la obra, la cual comenzó a construirse hace cuatro años, lleva un avance físico del 95 %.

El coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) Luis Rivera, confirmó que el proyecto sigue bajo ejecución y sujeto a las sanciones contempladas en la legislación vigente debido a los incumplimientos de la empresa constructora.

El paso a desnivel ubicado en la calzada Roosevelt tiene un 95 % de avance, pero aún no hay fecha oficial de cuándo será habilitado.



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"No les podemos dar una fecha exacta de cuándo se puede inaugurar el paso de nivel, derivado de que dependemos siempre de la premura de los trabajos que presenta la empresa ejecutora", señaló el coordinador.

Rivera detalló que durante el fin de semana la constructora retomó labores relacionadas con las obras de protección en los laterales y rampas del paso elevado.

Asimismo, indicó que aún están pendientes trabajos de señalización vertical y horizontal, pintura y otros acabados necesarios para la puesta en funcionamiento de la infraestructura.

El funcionario agregó que, aunque la obra se encuentra en su etapa final, el CIV no puede comprometer una fecha de entrega debido a que la conclusión depende del ritmo de trabajo de la empresa responsable y que los retrasos continúan generando sanciones económicas.

Las autoridades no tienen una fecha oficial de cuándo será habilitado el punte. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Entre más ellos se van atrasando, es así la multa que va siendo acumulada. En este caso, llevamos una multa del cuatro por millar de los trabajos no ejecutados", afirmó.

Proyecto retrasado

La construcción del paso a desnivel, ubicado en la intersección con la 9a. avenida de la zona 11 capitalina, inició en 2022 con el objetivo de mejorar la movilidad vehicular en uno de los puntos con mayor congestión de la ciudad.

Sin embargo, la obra ha enfrentado múltiples obstáculos que han impedido su finalización.

Entre los principales problemas reportados durante la ejecución figuran la localización de infraestructura subterránea no prevista, como una tubería de hierro galvanizado que abastece de agua a varios sectores de la capital y un colector que obligó a modificar aspectos del diseño original.

El proyecto comenzó en 2022 y ha sufrido varios retrasos debido a múltiples factores. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

A lo anterior se sumaron dificultades administrativas, ya que los trabajos fueron suspendidos temporalmente en 2024 luego de que la empresa supervisora incumpliera con la entrega de una fianza de ampliación, situación que dejó al proyecto sin supervisión técnica autorizada.

Las autoridades también han señalado que durante administraciones anteriores hubo problemas financieros que provocaron interrupciones en la ejecución, mientras que la empresa fue cuestionada por incumplir fechas de entrega comprometidas.

La constructora ha argumentado que enfrentó inconvenientes administrativos y sostiene que únicamente faltan trabajos finales relacionados con asfaltado, iluminación, señalización y la conclusión de algunas rampas.

Pese a que el proyecto se encuentra prácticamente terminado, las autoridades reconocen que la habilitación del paso a desnivel dependerá de que la empresa complete los trabajos pendientes y cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por el CIV.