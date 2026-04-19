Patrulla de la PNC protagoniza accidente de tránsito en Santa Rosa

Una patrulla y un bus extraurbano colisionaron en el kilómetro 72 en una ruta de Santa Rosa.
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Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo de la Policía Nacional Civil y bus extraurbano se registró en el kilómetro 72 de la ruta que conduce de Cuilapa hacia Santa María Ixhuatán, en el departamento de Santa Rosa.
De acuerdo con reportes de los Bomberos Voluntarios, la emergencia fue alertada a través de varias llamadas.
Al llegar, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que se conducía en la unidad, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa.