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Patrulla de la PNC protagoniza accidente de tránsito en Santa Rosa

  • Por Susana Manai
18 de abril de 2026, 20:55
Tras el impacto un agente de la PNC resultó herido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Tras el impacto un agente de la PNC resultó herido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Una patrulla y un bus extraurbano colisionaron en el kilómetro 72 en una ruta de Santa Rosa. 

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Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo de la Policía Nacional Civil y bus extraurbano se registró en el kilómetro 72 de la ruta que conduce de Cuilapa hacia Santa María Ixhuatán, en el departamento de Santa Rosa

Un agente PNC resultó herido tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Un agente PNC resultó herido tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con reportes de los Bomberos Voluntarios, la emergencia fue alertada a través de varias llamadas.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Al llegar, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que se conducía en la unidad, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa.

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