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Estafadores pedían dinero simulando el fallecimiento de su papá

  • Por Reychel Méndez
10 de julio de 2026, 10:58
Vecinos denunciaron a dos hombres que estafaban a las personas con el supuesto fallecimiento de su padre. (Foto ilustrativa: iStock)

Vecinos denunciaron a dos hombres que estafaban a las personas con el supuesto fallecimiento de su padre. (Foto ilustrativa: iStock)

Los hombres pedían dinero debido a las supuestas dificultades económicas que atravesaban a raíz de la muerte de su papá.

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Una serie de denuncias ciudadanas sobre un caso de estafa en Santa Eulalia, Huehuetenango, alertaron a la Policía Nacional Civil.

Tras las diligencias competentes, se logró la captura de dos presuntos estafadores, los cuales fingían que por el fallecimiento de su papá, atravesaban dificultades económicas y por ello pedían dinero a los vecinos de la localidad.

Utilizaban mantas vinílicas para reforzar su mentira. (Foto: PNC)
Utilizaban mantas vinílicas para reforzar su mentira. (Foto: PNC)

Utilizando la supuesta historia sobre el fallecimiento de su papá, lograban sacar provecho de quienes los ayudaban. Para aparentar la situación, se movilizaban en un vehículo sin placas y utilizaban mantas vinílicas con imágenes del estado de salud de un tercer hermano para simular el hecho.

Los capturados pedían dinero a los vecinos del sector simulando la muerte de padre. (Foto: PNC)
Los capturados pedían dinero a los vecinos del sector simulando la muerte de padre. (Foto: PNC)

Tras las denuncias presentadas por los vecinos, ambas personas fueron capturadas e identificadas como Marcelino Santiago Montejo de 36 y Andrés Pablo Lorenzo de 28 años. 

Los implicados fueron puestos a disposición de la justicia para solventar su situación penal. La PNC indicó que continúan las investigaciones para determinar si los detenidos estarían vinculados a otros hechos similares.

Los hombres fueron capturados tras varias denuncias por estafa. (Foto: PNC)
Los hombres fueron capturados tras varias denuncias por estafa. (Foto: PNC)

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