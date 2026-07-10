Estafadores pedían dinero simulando el fallecimiento de su papá

Los hombres pedían dinero debido a las supuestas dificultades económicas que atravesaban a raíz de la muerte de su papá.
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Una serie de denuncias ciudadanas sobre un caso de estafa en Santa Eulalia, Huehuetenango, alertaron a la Policía Nacional Civil.
Tras las diligencias competentes, se logró la captura de dos presuntos estafadores, los cuales fingían que por el fallecimiento de su papá, atravesaban dificultades económicas y por ello pedían dinero a los vecinos de la localidad.
Utilizando la supuesta historia sobre el fallecimiento de su papá, lograban sacar provecho de quienes los ayudaban. Para aparentar la situación, se movilizaban en un vehículo sin placas y utilizaban mantas vinílicas con imágenes del estado de salud de un tercer hermano para simular el hecho.
Tras las denuncias presentadas por los vecinos, ambas personas fueron capturadas e identificadas como Marcelino Santiago Montejo de 36 y Andrés Pablo Lorenzo de 28 años.
Los implicados fueron puestos a disposición de la justicia para solventar su situación penal. La PNC indicó que continúan las investigaciones para determinar si los detenidos estarían vinculados a otros hechos similares.