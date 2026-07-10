Conductor que chocó quiso darse a la fuga y al detenerlo descubren que estaba ebrio

-

El conductor chocó, quiso darse a la fuga y lo detienen para hacer una prueba de alcoholemia que resultó positiva.

Durante la mañana de este viernes 10 de julio, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que sorprendieron a un conductor de un bus extraurbano que conducía bajo efectos del alcohol.

El hecho se registró en la salida de la Central de Mayoreo (CENMA), cuando el transporte colectivo colisionó contra un vehículo particular y trató de darse a la fuga.

Agentes de la PMT que se percataron del percance impidieron la fuga y notaron que el conductor se comportaba de manera extraña, por lo que procedieron a realizar una prueba de alcoholemia.

Tras realizar la prueba de aliento, el resultado indicó que el piloto manejaba con 0.36 gramos de alcohol por cada litro de sangre en su cuerpo, por lo que las autoridades procedieron a realizar los protocolos correspondientes.

Según informó Dalia Santos, Vocera de la PMT de Villa Nueva, el vehículo tenía un registro de dos multas pendientes de pago, por lo que se consignó y lo trasladaron al predio correspondiente. Además indicó que se le impuso una multa de Q.10 mil, según la normativa de ley vigente.