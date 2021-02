Pena de muerte: Giammattei arremete contra defensores de DD.HH.

El asesinato de Sharon Figueroa está siendo llevado a debate para sanciones más duras.

El presidente Alejandro Giammattei arremetió contra los defensores de los derechos humanos y los acusó de defender a los agresores y no a las víctimas, y pidió al Congreso reactivar la pena de muerte.

Según Giammattei, "hay muchos que se oponen y dicen que los derechos humanos no permiten quitar la vida, pero ¿por qué los derechos humanos protegen al que mató y no a la víctima? De alguna manera debe haber un resarcimiento", condenó.

Y dijo que Guatemala "tiene el derecho de tener la pena de muerte. Está vigente, firmamos el Pacto de San José, y los delitos están vigentes, solo necesito que el Congreso devuelva al Presidente de dar el indulto o condenarlo a pena de muerte".

Caso Sharon Figueroa

El mandatario participó en la inauguración de un instituto tecnológico en San Pedro Ayampuc, donde se refirió al asesinato de la niña Sharon Figueroa, de 8 años, en Petén.

Al ser consultado al respecto, Giammattei aseguró que en la vivienda de la persona que ya fue capturada se encontraron indicios.

"No podemos adelantar mucho, pero tenemos ya perfilados a los probables responsables, persona que consumían drogas en la vivienda de la persona detenida y se cree que uno de ellos fue quien ejecutó a la niña a través de un estrangulamiento", detalló.

Esto fue calificado por el mandatario como "un acto verdaderamente aborrecible" y volvió a hacer un llamado al Congreso para que "reactive" la pena de muerte. "Es la única forma que vamos a hacer que estos criminales que le quitan la vida a un niño, no tienen otra manera para compensar a la sociedad que quitar una vida por otra vida", manifestó.

"No me temblaría la mano ante un caso como el de Sharon el firmar la inyección letal de un asesino que quitó la vida a una niña de ocho años que tenía todo un futuro por delante... a mi que me disculpen los que hoy salen defendiendo los derechos humanos, yo defiendo los derechos de Sharon que fue quitada y esa vida que fue quitada por ese asesino, debería de ser quitada también para mandar un mensaje claro que vamos a hacer todo por la vida de los niños y los jóvenes", manifestó el Presidente.