Periodista y escritora Dina Fernández recibe el premio literario "Tierra de maíz"

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La periodista y escritora Dina Fernández ganó el primer lugar en la segunda edición del Premio de Novela Corta "Tierra de Maíz", que distingue a representantes de la literatura guatemalteca.

El certamen impulsa el talento literario nacional y fortalece los vínculos culturales entre Guatemala y Francia, y en esta ocasión Fernández, recién estrenada en la ficción, se llevó el galardón.

Dina gano el máximo premio con el relato corto "Vaso negro", que se encuentra en su primer libro "Monstruos y pájaros".

Foto: José Luis Pos.

"Sigo pensando que la riqueza de la humanidad descansa en su diversidad, en la multiplicidad de nuestras formas de ser y expresarnos, que merecen ser escuchadas y valoradas", expresó Dina al hablar de este especial momento.

La ceremonia fue organizada por la Embajada de Francia en Guatemala con la participación del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

¿En qué consiste el premio "Tierra de Maiz"?

Dina recibió una beca que le permitirá viajar a Francia por diez días para reconocer el legado de destacados escritores franceses, también recibirá apoyo para la promoción y difusión de su obra.

Otros galardones de "Tierra de Maíz"

El novelista César Yumán recibió una mención honorífica por su obra "Constelación".

El embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, destacó "esta noche es la Francia de las artes y de las letras que saluda respetuosamente a la Guatemala de las artes y de las letras".

"Una embajada, una librería, una alianza cultural, una empresa, un ministerio, toda una comunidad que confabula y se compromete con una misma causa, y eso es notable; debe nombrarse, debe agradecerse y debe celebrarse", afirmó Méndez Salinas.