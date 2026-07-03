"Monstruos y Pájaros", así ve a Guatemala la periodista Dina Fernández

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Entre colegas, escritores, amigos y lectores la periodista Dina Fernández presentó su primera ficción "Monstruos y Pájaros" en librería SOPHOS.

Fernández diseccionó junto al escritor Julio Serrano algunos de sus 11 cuentos en esta noche especial, donde compartió su manera de ver la Guatemala dura para muchos y privilegiada para otros.

La escritora Dina Fernández junto al escritor Julio Serrano. Foto: José Luis Pos/Colaborador)

"Sentí mucho amor y gratitud por la gente importante para mí que llegó, que venía de todas las capas de mi vida y de diferentes tiempos, fue muy lindo ver eso", expresó Dina a Soy502.

"Es lindo compartir este libro en medio de compañeros de niñez, de profesión, amigos, profesores y grandes escritores como Delia Quiñonez y Julio Serrano", agregó.

Una noche cargada de emociones unió a especialistas en letras que, junto a la escritora, celebraron con cariño esta nueva etapa en su carrera.

"Quienes conocemos a Dina desde hace más años de los que queremos recordar, siempre supimos que íbamos a leerla como autora de ficción. Dina tenía que acumular años de escuchar historias y de afilar la pluma para llegar a contar, como lo ha hecho en este libro. 'Nunca es tarde cuando la dicha es buena' y es buena porque este es una extraordinario libro, y es solo el primero", expresó Philippe Hunziker de editorial SOPHOS.

Asistentes de la presentación de Monstruos y Pájaros. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

¿De qué trata Monstruos y Pájaros, el libro de Dina Fernández?

Estas historias se inspiran en las distintas realidades de Guatemala, en los mundos distintos que enfrentan las personas entre la violencia y el privilegio.

Los títulos de los cuentos son:

Monstruo

Gisele y los pájaros

La casa del rosal

De aquí no se sale

Amigos de antes

Sangre en mis dedos

Las Victorias

Profanación

El único tesoro

Hijos del fuego

Vaso negro

Foto: José Luis Pos.

¿Quién es Dina Fernández?

Obtuvo la licenciatura en antropología en la Universidad del Valle de Guatemala, con una maestría en periodismo en Columbia, Nueva York, Estados Unidos, logró la beca Nieman de la Universidad de Harvard. Fue reportera en Prensa Libre, además tuvo una columna por más de 20 años en el medio. Fue fundadora y directora de Soy502. Además, en la actualidad es columnista de Nuestro Diario

Editorial SOPHOS

Es el sello de la librería SOPHOS, publica desde 2012 obra literaria, ensayística e infantil con énfasis en Guatemala y autores guatemaltecos, su catálogo incluye títulos de Dante Liano, Eduardo Halfon, Arnoldo Gálvez Suárez y Piero Gleijeses, entre otros.

Foto: José Luis Pos.