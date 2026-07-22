Así lucirían los personajes de billetes guatemaltecos en la vida real, según la IA

-

Así lucirían en la vida real los personajes que aparecen en los billetes guatemaltecos según la IA.

OTRAS NOTICIAS: Identifican el primer nombre completo de un astrónomo y matemático maya en Guatemala

El fotógrafo guatemalteco Pablo Villatoro realizó estas imágenes con apoyo de la Inteligencia Artificial y el resultado se hizo viral.

Cada hombre aparece con rasgos realistas, tal y como lucen en las ilustraciones de los billetes.

Pablo compartió según la denominación:

Q0.50 ò 50¢ cuando fueron un billete aparecía Tecún Umán, héroe nacional, El Banco de Guatemala emitió esta denominación desde 1948.

Q1.00 José María Orellana, presidente, durante cuyo gobierno se creó el quetzal como moneda nacional.

Q5.00 Justo Rufino Barrios, reformador del país e impulsor de la unión centroamericana.

Q10.00 Miguel García Granados, presidente entre 1871 y 1873, vinculado con la aprobación de importantes códigos y leyes.

Q20.00 Mariano Gálvez, prócer de la Independencia y jefe de Estado de Guatemala durante la Federación Centroamericana.

Q50.00 Carlos Zachrisson, ministro de Hacienda y gestor de la reforma monetaria y bancaria de 1923 a 1926

Q100: Francisco Marroquín, obispo y licenciado, defensor de los indígenas y creador del Colegio Mayor.

Q200: Sebastián Hurtado, Mariano Valverde y Germán Alcántara, destacados marimbistas y compositores guatemaltecos. El tema principal del billete es la marimba guatemalteca.

Los usuarios no dudaron en opinar acerca de cómo lucían, quienes desempeñaron cargos políticos en el país; algunos criticados, algunos admirados.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.

Foto: Pablo Villatoro.